«دبي للإعلام» و«الحبتور» يبحثان أطر التعاون المشترك

استقبل خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بحضور محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، صباح اليوم، في المقر الرئيس للمجموعة، محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، يرافقه عبدالله المنصوري، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي، وسارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، وسعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة «البيان».



وناقش الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون المشترك بينهما، في إطار مساعي مؤسسة دبي للإعلام، لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع المجتمع، سعياً لدعم جهود الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق رؤية حكومة دبي، في إطار تبادل الخبرات، ورسم إطار يرتقي لعلاقات الشراكة بين الطرفين، من خلال تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية، وتعزيز العمل المشترك، ودعم قنوات الاتصال والتواصل، لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، والتنسيق وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ وإنجاح المبادرات والمشاريع المختلفة.

وأكد محمد سليمان الملا، أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية، والتعاون المثمر مع المؤسسات، سواء الوطنية أو العالمية، والتي يتم من خلالها تبادل الخبرات، وتكامل الجهود في ما بين أطرافها، بالإضافة إلى قدرة هذه الشراكات على تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، من أجل التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو، والتشجيع على ابتكار المشاريع بصورة تنافسية.

وأضاف الملا: إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة، وترسيخ مكانة دبي التجارية والاقتصادية إعلامياً، على المستويين المحلي والعالمي، وتوسيع دائرة التعاون والتبادل المعرفي القائم على أساس التجربة والخبرة، وبما يعزز الأهداف بخلق أجواء مهنية وعملية، تتسم بالمزيد من ملامح الإبداع والتميز والابتكار.

دور حيوي



ومن جهته، أكد خلف الحبتور أن المجموعة منفتحة على التعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وترحب بالشراكات الاستراتيجية مع كل الجهات الحكومية.

وقال إن مؤسسة دبي للإعلام، تعد جهة إعلامية عربية رائدة، تحوز مكانة عالية وسمعة رفيعة مهمة في الحقل الإعلامي، عربياً وعالمياً، ولهذا، فإن بحث تعاون مجموعة الحبتور معها، يمثل قيمة كبيرة ومصلحة ومنفعة لكلا الطرفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك معها.