الإمارات الخامسة عالمياً باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة

احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، متفوقة بذلك على دول مثل فرنسا والبرتغال واليابان، وذلك وفقاً لمؤشرFDI Markets

التابع لصحيفة فايننشال تايمز.

واستحوذت الدولة على 4.7 % من عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة، فيما جاءت الولايات المتحدة أولى، مستحوذةً على 8.2 % من اجمالي عدد المشاريع عالمياً، تلتها المملكة المتحدة بـ 6.6 % وحلت اسبانيا ثالثاً بـ 5.5 % تلتها ألمانيا بـ 5.5 % عالمياً.

وجاءت المكسيك سادسة بعد الإمارات بـ 4.3 %، تلتها سابعاً فرنسا بـ 4 % والصين ثامناً بـ 3.3 %، وجاءت البرتغال تاسعاً بـ 2.4 % أما اليابان فجاءت عاشراً بـ 2.4 %.

وتصدرت الإمارات الأولى إقليميًّا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع السياحة خلال تلك الفترة، حيث استحوذت الدولة على أكثر من الثلث بنسبة 35% من إجمالي حصة السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد زيادة بنسبة 65% عن عام 2021، اجتذبت أكبر عدد من الاستثمارات المتعلقة بالسياحة في عام 2022، مع 33 مشروعًا معلنًا بقيمة إجمالية تزيد عن 752 مليون دولار.

وبحسب التقرير فإنَّ البيانات التي أظهرها المؤشر تدل على أنَّ المستثمرين الأجانب يفضلون البلدان التي تعافت سريعاً من آثار جائحة كورونا، مثل الإمارات وجمهورية الدومينيكان.

وبين عامي 2018 و2022، كانت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مصدراً لـ 131 استثماراً متعلقاً بالسياحة، ومن بين هذه الاستثمارات، جاء 72 مشروعاً من شركات مقرها في دولة الإمارات، حيث قُدّرت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة الصادرة من دولة الإمارات خلال هذه الفترة بأكثر من 3.6 مليار دولار.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة على مستوى العالم في 2018 نحو 74.5 مليار دولار، وفي 2019 بلغت نحو 60.9 مليار دولار، وفي 2020 نحو 18.2 مليار دولار، وفي 2021 نحو 11.6 مليار دولار، وفي 2022 نحو 10.2 مليارات دولار.