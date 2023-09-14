استئناف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم الجمعة بعد توقف لأسبوعين

تستأنف الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة في إربد، بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم.

ويأتي استئناف الدوري، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب خوض المنتخب الوطني لمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا يومي 7 و12 الشهر الحالي، وخسر الأولى 0-6 والثانية بهدفين لهدف.

ويستقبل فريق الجليل نظيره سحاب عند السادسة من مساء الجمعة على ملعب الحسن في إربد، في افتتاح الأسبوع الخامس من البطولة.

ويلتقي السلط مع الرمثا السبت عند السادسة مساء على ملعب السلط، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف على ملعب الأمير محمد في الزرقاء.

ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن عن تأجيل مباريات الحسين مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على التوالي.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، والفيصلي 9، والرمثا 6، وسحاب وشباب العقبة 5، ومغير السرحان والأهلي 4، والجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.