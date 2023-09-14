استئناف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم الجمعة بعد توقف لأسبوعين

استئناف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم الجمعة بعد توقف لأسبوعين
التاريخ
9/14/2023 7:22:29 AM
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تستأنف الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة في إربد، بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم.
ويأتي استئناف الدوري، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب خوض المنتخب الوطني لمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا يومي 7 و12 الشهر الحالي، وخسر الأولى 0-6 والثانية بهدفين لهدف.
ويستقبل فريق الجليل نظيره سحاب عند السادسة من مساء الجمعة على ملعب الحسن في إربد، في افتتاح الأسبوع الخامس من البطولة.
ويلتقي السلط مع الرمثا السبت عند السادسة مساء على ملعب السلط، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف على ملعب الأمير محمد في الزرقاء.
ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
وكان اتحاد كرة القدم أعلن عن تأجيل مباريات الحسين مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على التوالي.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، والفيصلي 9، والرمثا 6، وسحاب وشباب العقبة 5، ومغير السرحان والأهلي 4، والجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.رياضة أضف تعليقكRadio Al-Balad
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