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ريال مدريد يوجه أنظاره لصفقة مميزة من لايبزيج

9/14/2023 7:22:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى ريال مدريد للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف لايبزيج، خلال الميركاتو الصيفي بالعام المقبل المقبل.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد معجب بلوكاس كلوسترمان، مدافع لايبزيج، البالغ 27 عاما، حيث يستطيع اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي.
وأشارت إلى أن مركز كلوسترمان الأساسي هو الظهير الأيمن، لكنه لعب أيضا كظهير أيسر وقلب دفاع.
وينتهي عقد لوكاس كلوسترمان مع لايبزيج في الصيف المقبل، لكنه ينوي التوقيع مع النادي الألماني على عقد جديد، كي يساعده على الاستفادة ماديا من رحيله.
وفي المقابل، ينوي لايبزيج الموافقة على أي عرض يرغب في الحصول على خدمات لوكاس بعد التجديد مقابل 30 مليون يورو.

ملاعب

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