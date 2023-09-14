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المراهنات تتسبب في عقوبة قاسية على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

9/14/2023 7:22:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء إيقاف هاري توفولو لاعب نوتنغهام فورست 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعدما أقر بارتكاب 375 مخالفة لقواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له أن قرار إيقاف توفولو مع إيقاف التنفيذ حتى نهاية موسم 2024-2025، وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب تصل إلى 21 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) بسبب سوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنة لدينا".
وأضاف الاتحاد: "أقر المدافع بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي 375 مرة بين 22 ينايرمن عام 2014 و18 مارس من عام 2017، لذلك فرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبات بعد جلسة استماع خاصة به".
ووقعت المخالفات عندما كان توفولو لاعب نورويتش سيتي ولعب معارا في سويندون تاون وروثرهام يونايتد وبيتربورو يونايتد وسكونثورب يونايتد.

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