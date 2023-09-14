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أنباء سارة تسعد تشافي بسبب غوندوغان

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحية ماركا الإسبانية إن المدرب تشافي هرنانديز تلقى أنباءً سارة قبل عودة منافسات الدوري الإسباني عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لمباريات "فيفا".
ذكرت الصحيفة أنه تأكد عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها إيلكاي غوندوغان مع منتخب ألمانيا خلال مواجهة نظيره الفرنسي الثلاثاء الماضي.
وأوضحت: "استبعدت الاختبارات التي خضع لها الدولي الألماني الأربعاء في برشلونة احتمالية تعرضه لإصابة كبيرة في أسفل الظهر".
وأضافت: "تسبب لاعب خط الوسط الألماني البالغ من العمر 32 عاماً في ذعر خلال المباراة الودية بين فرنسا وألمانيا الثلاثاء، ولم يتمكن لاعب برشلونة من إكمال المباراة وحل محله باسكال في الدقيقة 25، بعد تعرضه لضربة قوية أسفل الظهر، وسقط بشكل سيئ بعد صراع حول كرة هوائية مع رابيو".
واختتمت: "لا يعاني لاعب وسط البرسا سوى من ضربة في الظهر، وبالتالي سيكون متاحاً لمباراة السبت المقبل ضد بيتيس، إلا إذا منحه تشافي راحة ويكون أحد اللاعبين الذين يدور تفكيرهم حول مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد أنتويرب البلجيكي".

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