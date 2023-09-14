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ميسي يحصل على وظيفة جديدة في منتخب الأرجنتين

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية ونجم إنتر ميامي الأمريكي، على وظيفة جديدة في منتخب الأرجنتين، بعيدا عن أرض الملعب.
ورغم عدم مشاركة ميسي مع الأرجنتين في الفوز 3-0 على بوليفيا بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 قبل يومين، لكنه تواجد على مقعد البدلاء.
وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية نقلاً عن قناة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية أن ميسي تم تسجيله كمدرب مساعد في الجهاز الفني للأرجنتين خلال مباراة بوليفيا، بما سمح له بالجلوس على مقعد البدلاء، رغم عدم قيده في قائمة اللقاء.
وقام ميسي بملء استمارة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوضح من خلالها أنه مدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخبه الوطني، وهو ما أتاح له البقاء على الدكة.
ميسي كان قد تعرض لإصابة بكدمة في مباراة الإكوادور الأولى التي سجل خلالها هدف فوز بلاده من ركلة حرة مباشرة قبل أن يغيب عن لقاء بوليفيا.
وفضل ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، إراحة ميسي خلال مواجهة بوليفيا خوفاً من تفاقم الإصابة، بالإضافة إلى أن ارتفاع سطح ملعب "Hernando Siles" الذي احتضن المباراة، يُقدر بـ3625 متر عن سطح البحر، وكان له دورا أيضا في القرار.
يذكر أن ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 104 أهداف في 176 مباراة، وقاد "ألباسيلستي" لألقاب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2020 وكأس فيناليسما 2022.

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