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اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. اعتباراً من اليوم

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2024 ولمدة (4) سنوات.
يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط إعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/9/2023 ولغاية 21/9/2023 للاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة الطلب عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) .


يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للطلبات عبر الرابط (TAJNEED.JAF.MIL.JO).

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