اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. اعتباراً من اليوم
التاريخ
9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية التدريب العسكري، عن البدء باستقبال طلبات الطلاب (ذكور+ إناث) الراغبين بالاستفادة من المنح الدراسية التنافسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التخصصات الهندسية خلال شهر حزيران 2024 ولمدة (4) سنوات.
يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط إعتباراً من يوم الخميس الموافق 14/9/2023 ولغاية 21/9/2023 للاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة الطلب عبر تطبيق (إي فواتيركم EFAWATEERCOM) .
يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للطلبات عبر الرابط (TAJNEED.JAF.MIL.JO).
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