الزلازل الأردني يُسجل 965 زلزالاً خلال 2022

الزلازل الأردني يُسجل 965 زلزالاً خلال 2022
التاريخ
9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه سُجل ( 965 ) زلزالاً، من خلال مرصد الزلازل الأردني عام 2022.
وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تسجيل ( 138 ) زلزال محلي، و ( 238 ) زلزال إقليمي، و( 589 ) زلزال بعيد.
وأشار التقرير إلى أنه تم تزويد الدفاع المدني ومركز إدارة الأزمات بـ 356 تقرير على مدار العام وبشكل يومي عن النشاط الزلزالي وخرائط الموقع للزلازل المحلية، وتقارير خاصة عن الزلازل المحسوسة في لحظة الحدوث ومدى قوتها والتأثيرات المتوقعة بعد الزلزال واي موجات ارتدادية.
وقال إنه تم خلال 2022 إنجاز 75% من تسجيل نقاط الاهتزاز الطبيعي لمنطقة دراسة الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء وما حولها، وتم انشاء وتركيب وتشغيل محطة رصد الزلازل في منطقة وادي العرب داخل سد وادي العرب وربطها على الشبكة الوطنية .
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