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الزلازل الأردني يُسجل 965 زلزالاً خلال 2022

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه سُجل ( 965 ) زلزالاً، من خلال مرصد الزلازل الأردني عام 2022.
وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تسجيل ( 138 ) زلزال محلي، و ( 238 ) زلزال إقليمي، و( 589 ) زلزال بعيد.
وأشار التقرير إلى أنه تم تزويد الدفاع المدني ومركز إدارة الأزمات بـ 356 تقرير على مدار العام وبشكل يومي عن النشاط الزلزالي وخرائط الموقع للزلازل المحلية، وتقارير خاصة عن الزلازل المحسوسة في لحظة الحدوث ومدى قوتها والتأثيرات المتوقعة بعد الزلزال واي موجات ارتدادية.
وقال إنه تم خلال 2022 إنجاز 75% من تسجيل نقاط الاهتزاز الطبيعي لمنطقة دراسة الخطورة الزلزالية لمنطقة البتراء وما حولها، وتم انشاء وتركيب وتشغيل محطة رصد الزلازل في منطقة وادي العرب داخل سد وادي العرب وربطها على الشبكة الوطنية .

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