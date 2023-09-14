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رسالتان من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي عهده

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالتين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال استقباله في الرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي.


ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير، متمنيا له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.


وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

RT

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