الطاقة: استيراد 2.45 مليون برميل نفط من العراق العام الماضي
التاريخ
9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي الموردة للأردن خلال 2022 حوالي ( 2 مليون و450 ألف) برميل، والتي شكّلت 7% من حاجة السوق الأردني.
وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن هذه الكميات نُقلت بواسطة ( 9543 ) صهريج، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت مع العراق.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، أوضح التقرير أن لدى الأردن 4 مصادر للتزوّد بالغاز، وهي ( الغاز الطبيعي المصري عبر الأنابيب، غاز الشمال عبر الأنابيب، الغاز المسال من باخرة الغاز العائمة في العقبة، الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة ).
وأضافت أنه بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في الأردن حوالي ( 344 ) مليون قدم مكعب يومياً، والتي ساهمت بنسبة 68% في توليد الكهرباء.
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