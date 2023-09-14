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الطاقة: استيراد 2.45 مليون برميل نفط من العراق العام الماضي

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي الموردة للأردن خلال 2022 حوالي ( 2 مليون و450 ألف) برميل، والتي شكّلت 7% من حاجة السوق الأردني.
وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن هذه الكميات نُقلت بواسطة ( 9543 ) صهريج، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت مع العراق.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، أوضح التقرير أن لدى الأردن 4 مصادر للتزوّد بالغاز، وهي ( الغاز الطبيعي المصري عبر الأنابيب، غاز الشمال عبر الأنابيب، الغاز المسال من باخرة الغاز العائمة في العقبة، الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة ).
وأضافت أنه بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في الأردن حوالي ( 344 ) مليون قدم مكعب يومياً، والتي ساهمت بنسبة 68% في توليد الكهرباء.

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