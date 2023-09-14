سفاح الجيزة.. تعرف على موعد الحلقتين الأخيرتين وسط إثارة متوقعة

سفاح الجيزة.. تعرف على موعد الحلقتين الأخيرتين وسط إثارة متوقعة
التاريخ
9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يترقب الجمهور الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي تصدر التريند منذ انطلاق أولى حلقاته، في نهاية آب الماضي .
التي من المقرر عرضهمها اليوم الخميس 14 ايلول عبر منصة شاهد .
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مع أحداث الحلقتين الخامسة والسادسة من المسلسل، والتي تمثلت في أن "زينة" لا تحب "محيي"، وأن جميع المشاهد الرومانسية بينهما كانت وهماً في خيال "محيي".
العمل من تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.
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