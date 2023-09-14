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سفاح الجيزة.. تعرف على موعد الحلقتين الأخيرتين وسط إثارة متوقعة

9/14/2023 7:22:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يترقب الجمهور الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي تصدر التريند منذ انطلاق أولى حلقاته، في نهاية آب الماضي .

التي من المقرر عرضهمها اليوم الخميس 14 ايلول عبر منصة شاهد .


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مع أحداث الحلقتين الخامسة والسادسة من المسلسل، والتي تمثلت في أن "زينة" لا تحب "محيي"، وأن جميع المشاهد الرومانسية بينهما كانت وهماً في خيال "محيي".

العمل من تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

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