شاهد موظفان في مطار ميامي الأمريكي يسرقان أمتعة المسافرين

ويقوم الموظفان بفتح جيوب الحقائب وسحب محتوياتها نحو زاوية سلة المهملات وسرقتها. تم القبض على المشتبه بهما وتم تقديم مقطع الفيديو كدليل لمكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي ديد.

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