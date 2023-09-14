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شاهد موظفان في مطار ميامي الأمريكي يسرقان أمتعة المسافرين

9/14/2023 7:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رُصِدَ موظفان في مطار ميامي الدولي بأمريكا وهما يقومان بسرقة أمتعة الركاب أثناء عملية التفتيش، وتظهر لقطات الفيديو شخصين هما لاباريوس ويليامز البالغ من العمر 33 عاما وجوزوي جونزاليس البالغ من العمر 20 عاما وهما يعملان معا في تنفيذ عمليات سرقة للنقود من حقائب الركاب عند نقطة التفتيش الأمنية .
ويُظهر الفيديو غونزاليس وهو يمسك بشيء ما في يده أثناء إخراجه من سلة المهملات، ثم يضع الشيء الذي احتجزه في جيبه بسرعة.


ويقوم الموظفان بفتح جيوب الحقائب وسحب محتوياتها نحو زاوية سلة المهملات وسرقتها. تم القبض على المشتبه بهما وتم تقديم مقطع الفيديو كدليل لمكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي ديد.

المرصد

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