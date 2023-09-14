التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن



وأضاف الخطيب اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن 400 طلب تم تقديمه في اليوم الأول للتقديم لبرنامج التجسير، وأن عمليات التقديم مستمرة وفقاً للمدة التي أعلنت عنها الوحدة مسبقاً .



وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي أعلنت بدء تقديم طلبات التجسير صباح اليوم وستستمر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين القادم على الرابط الآتي :

