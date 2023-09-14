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التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن

9/14/2023 7:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن نحو 400 طالب قدم لطلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنية الرسمية لغاية الآن.


وأضاف الخطيب اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن 400 طلب تم تقديمه في اليوم الأول للتقديم لبرنامج التجسير، وأن عمليات التقديم مستمرة وفقاً للمدة التي أعلنت عنها الوحدة مسبقاً .


وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي أعلنت بدء تقديم طلبات التجسير صباح اليوم وستستمر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين القادم على الرابط الآتي :


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