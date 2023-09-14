الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لنجدة المغرب وليبيا



وخلال مؤتمر صحفي نظمته الجامعة العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم الخميس، أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تضامنها مع المغرب وليبيا، معربة عن الأمل بالمزيد من الدعم الدولي لهاتين الدولتين في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين والمنكوبين.



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