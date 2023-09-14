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أيهما أفضل للصحة.. العمل واقفاً أم جالساً؟

9/14/2023 7:22:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرتبط الجلوس المفرط بمشاكل صحية مزمنة أثبتتها الأبحاث الحديثة، مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، وأيضاً قصر العُمر ومشاكل المفاصل.. لكن هل العمل واقفاً أفضل؟ وكيف؟
بحسب ورقة بحثية للباحثة جوزفين شاو من جامعة ماكوراي الأسترالية، الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يكون ضاراً أيضاً.


وقد وجد البحث أن الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى أعراض عضلية هيكلية مثل إرهاق العضلات، وتورم الساق والدوالي، والألم وعدم الراحة في أسفل الظهر وكذلك الأطراف السفلية، والوركين والركبتين والكاحلين والقدمين.


و تبين أن الحد من الوقوف لمدة 40 دقيقة في المرة الواحدة، من دون استراحة، من شأنه أن يقلل من فرص الإصابة بآلام وآلام في العضلات والمفاصل.

وينطبق هذا على الأشخاص الذين ربما ظهرت عليهم الأعراض من قبل أو لم تظهر.


من ناحية أخرى، يعد الجلوس المفرط أكثر ضرراً على الصحة بين الأشخاص الذين لا يمارسون سوى القليل جداً من التمارين، أو لا يستوفون المستويات الموصى بها من النشاط البدني.


وعلى الرغم من أهمية النشاط البدني إلا أنه قد لا يلغي تماماً الآثار السلبية لقضاء ساعات طويلة في الجلوس كل يوم.


وتوصي الإرشادات بممارسة النشاط البدني المعتدل 3 ساعات أسبوعياً، ويتضمن ذلك المشي، والركض الخفيف، وركوب الدراجات، والسباحة، والرقص.

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