مطالبة أوروبية أميركية بإلزام إيران بالضمانات القانونية المتعلقة بالمواد النووية

مطالبة أوروبية أميركية بإلزام إيران بالضمانات القانونية المتعلقة بالمواد النووية
التاريخ
9/14/2023 7:22:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هناك حاجة لمزيد من التحرك تجاه إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضيح الأمور المتعلقة بالمواد النووية.
وقالت الدول الأربعة في بيان نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، إن "على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بتورقوز اباد و ورامين دون مزيد من التأجيل".
وطالبوا الوكالة الدولية بمواصلة تقييم جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بالضمانات، بما يتماشى مع ولايتها وممارستها المعيارية.
وشددوا على أنه لا يمكن لإيران أن تستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات القانونية، داعين إيران إلى التصرف دون تأخير لتوضيح وحل جميع المسائل المعلقة.
MENAFN14092023000208011052ID1107068043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.