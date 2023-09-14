OKX تُحوِل سيارة السباق McLaren MCL60 إلى طراز الشبح لسباق الجائزة الكبرى في سنغافورة

(MENAFN
- Edelman) الموافقة على الإعلان عن التصميم الخارجي النهائي بواسطة OKX وMCL
سنغافورة، 13 سبتمبر 2023 - كشف اليوم فريق McLaren Racing بالشراكة مع منصة OKX، المنصة الرائدة في مجال تطوير تقنية Web3 والشريك الأساسي الرسمي لفريق McLaren Formula 1، عن إصدار محدود من تصميم طراز الشبح الذي سيتم تصميمه على سيارات McLaren MCL60 F1 في سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة لعام 2023 (ابتداءً من 15 سبتمبر حتى 17 سبتمبر) وسباق الجائزة الكبرى في اليابان لعام 2023 (ابتداءً من 22 سبتمبر حتى 24 سبتمبر).
تم تصميم طراز الشبح بشكل مشترك بين OKX وMcLaren، وسوف يعمل هذا التصميم على تغيير لون التصميم الخارجي لـ McLaren، حيث سيتم تعزيز اللون الأسود مقابل زخرفة البابايا الكلاسيكية للفريق. ويمثل التصميم الأنيق والبسيط إيمان العلامتين التجاريتين بوضع العمل الجاد خلف الكواليس للسعي لتحقيق التميز إلى جانب تبني التغيير والابتكار.
تم الكشف عن طراز الشبح لـ MCL60 يوم الأربعاء 13 سبتمبر في حدث إعلامي حصري في سنغافورة في Lantern بفندق Fullerton Bay. وحضر الحدث Haider Rafique، الرئيس التنفيذي للتسويق لمنصة OKX، وسائقي فريق McLaren F1 السائق Lando Norris والسائق Oscar Piastri، بالإضافة إلى Matt Dennington المدير التنفيذي للشراكات وبرامج التبني في McLaren Racing.
بالإضافة الى ذلك سيتم توفير قميص ذو إصدار محدود من خلال متجر McLaren Store، ومن خلال هدايا محدودة مقدمة للحاضرين لمؤتمر Token2049، وهو مؤتمر Web3 الذي سيعقد في سنغافورة قبل السباق.
ولتقريب المشجعين أكثر من تصميم طراز الشبح، ستستضيف OKX منطقة خاصة لمشجعي McLaren في حدث OKX Race Club المقام في مبنى Chijmes بسنغافورة. سيقام حدث OKX Race Club ابتداءً من يوم الخميس 14 سبتمبر حتى يوم الأحد 17 سبتمبر، وسيضم سيارة استعراضية من طراز الشبح وأجهزة محاكاة السباق وهدايا وضيوف مفاجئين خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباق. وسيتم افتتاح هذا الحدث رسميًا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت سنغافورة يوم الخميس 14 سبتمبر، ويمكن الحصول على التذاكر المجانية عبر الموقع.
صرح Zak Brown، الرئيس التنفيذي لـ McLaren Racing، قائلًا:
"إن شراكتنا مع OKX تزداد قوة، ومن الرائع أن نحتفل بها بواسطة هذا التصميم الخارجي المذهل. يقوم طراز الشبح بتغيير ألوان سيارة السباق الخاصة بنا، ليقدم شيئًا مثيرًا ومختلفًا لهذين السباقين الرائعين في سنغافورة واليابان. نأمل أن يعجب به المشجعون بقدر ما أعجبنا به وأن تتاح لهم فرصة الاستمتاع بمنطقة المشجعين للتواصل مع فريقنا. إن OKX هي داعم مخلص لرحلة McLaren، ونحن بدورنا فخورون بإحياء شراكتنا على المسار الصحيح من خلال منصة Formula 1 العالمية."
كما صرح Haider Rafique، المدير التنفيذي للتسويق لمنصة OKX، قائلًا:
"النجاح في مسار السباق و في عالم Web3، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل الجماعي والإبداع والابتكار. تصميم طراز الشبح مستوحى من هذه المبادئ المشتركة. إنها أيضًا وسيلة لنا للاحتفال بعودة Formula 1 إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تعد مركزًا لـ Web3 بعدة أشكال. سيصل طراز الشبح إلى مسار السباق في نهاية هذا الأسبوع، ونتمنى حظًا سعيدًا لـ Lando وOscar فيما نأمل أن يكون أداء MCL60 قويًا."
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