التنمية: تزويد كوادر مكافحة التسول بكاميرات مراقبة صغيرة لضبط المتسولين في الأردن
التاريخ
9/14/2023 6:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية مكافحة التسول، في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط خوالدة، إنه سيتم تزويد المراقبين في مجال مكافحة التسول بكاميرات صغيرة، بحيث تكون دقيقة وتعمل بزاوية 360 درجة، داخل الباصات التابعة لفرق المكافحة والمرافقين لحملات ضبط المستولين، وسيتم التعامل مع جميع الحالات بمهنية واحترافية عالية.
وبين الخوالدة، أن المديرية تنظم حملات لمكافحة التسول بشكل يومي بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة .
وأضاف، أن موضوع البيع على الإشارات الضوئية هو نوع من أنواع التستر بغاية التسول.
وأشار الخوالدة إلى أن معظم الأشخاص الذين يمتهنون التسول والبيع على الإشارات هم من أصحاب السوابق ويقومون بالتسول بشكل منظم وهو يعد شكل من أشكال الإتجار بالبشر وبخاصة فئة الأطفال .
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