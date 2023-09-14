

وبين الخوالدة، أن المديرية تنظم حملات لمكافحة التسول بشكل يومي بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة .

وأضاف، أن موضوع البيع على الإشارات الضوئية هو نوع من أنواع التستر بغاية التسول.



وأشار الخوالدة إلى أن معظم الأشخاص الذين يمتهنون التسول والبيع على الإشارات هم من أصحاب السوابق ويقومون بالتسول بشكل منظم وهو يعد شكل من أشكال الإتجار بالبشر وبخاصة فئة الأطفال .