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التنمية: تزويد كوادر مكافحة التسول بكاميرات مراقبة صغيرة لضبط المتسولين في الأردن

9/14/2023 6:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية مكافحة التسول، في وزارة التنمية الاجتماعية عبد الباسط خوالدة، إنه سيتم تزويد المراقبين في مجال مكافحة التسول بكاميرات صغيرة، بحيث تكون دقيقة وتعمل بزاوية 360 درجة، داخل الباصات التابعة لفرق المكافحة والمرافقين لحملات ضبط المستولين، وسيتم التعامل مع جميع الحالات بمهنية واحترافية عالية.


وبين الخوالدة، أن المديرية تنظم حملات لمكافحة التسول بشكل يومي بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة .
وأضاف، أن موضوع البيع على الإشارات الضوئية هو نوع من أنواع التستر بغاية التسول.


وأشار الخوالدة إلى أن معظم الأشخاص الذين يمتهنون التسول والبيع على الإشارات هم من أصحاب السوابق ويقومون بالتسول بشكل منظم وهو يعد شكل من أشكال الإتجار بالبشر وبخاصة فئة الأطفال .

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