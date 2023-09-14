الناتو ينفذ أول مهمة استطلاع جوية فوق فنلندا

الناتو ينفذ أول مهمة استطلاع جوية فوق فنلندا
التاريخ
9/14/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نفذت طائرة بدون طيار تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أول عملية استطلاع فوق فنلندا بعد انضمام هلسنكي للحلف.
وقال حلف شمال الأطلسي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن "هذا أول تحليق استطلاعي لطائرة RQ-4D فوق الأراضي الفنلندية".
تجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت رسميا لحلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل الماضي، لتصبح العضو 31 في الحلف.
RT
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