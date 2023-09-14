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الناتو ينفذ أول مهمة استطلاع جوية فوق فنلندا

9/14/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت طائرة بدون طيار تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أول عملية استطلاع فوق فنلندا بعد انضمام هلسنكي للحلف.
وقال حلف شمال الأطلسي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن "هذا أول تحليق استطلاعي لطائرة RQ-4D فوق الأراضي الفنلندية".


تجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت رسميا لحلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل الماضي، لتصبح العضو 31 في الحلف.

RT

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