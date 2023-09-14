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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من سيلة الظهر للمرة الثانية

9/14/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـــ"وفا"، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير رائد يوسف سليمان خنفر، علما أنه معتقل منذ تاريخ 9/3/2023.
وفا

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