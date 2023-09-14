الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من سيلة الظهر للمرة الثانية
التاريخ
9/14/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـــ"وفا"، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير رائد يوسف سليمان خنفر، علما أنه معتقل منذ تاريخ 9/3/2023.
وفا
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