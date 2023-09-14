Thursday, 14 September 2023 03:16 GMT

شاهد صدمة أب ليبي أثناء انتشال جثة ابنه من تحت الأنقاض

9/14/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض رجل ليبي لصدمة كبيرة، أثناء قيام منقذي الهلال الأحمر الليبي بانتشال جثة طفله ، من تحت أنقاض منزله في مدينة درنة.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المؤثر، حيث ظهر المنقذون أثناء انتشال جثة الطفل من وسط الركام، فيما اقترب الأب ببطء وهو يشعر بالصدمة لرؤية ابنه يوضع داخل حقيبة نقل المتوفين.
انهار الأب المكلوم، وطلب من المنقذين أن يحمل ابنه معهم، وأن يشارك في نقله ودفنه .

الخليج

MENAFN14092023000208011052ID1107067630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث