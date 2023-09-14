

واستقطبت هذه الحملة الكثير من المتبرعين من موظفي البنك الذين أظهروا اهتمامهم البالغ بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، وسارعوا للتبرع بالدم استشعاراً لأهمية هذه المبادرات في إنقاذ أرواح الكثير من المرضى والمصابين ممن هم في أمس الحاجة إلى الدم، فضلا ًعن وعيهم بأهمية التبرع بالدم لصحة المتبرع.



وثمن المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي أحمد العسكري الجهود التي يوليها بنك الدم الاردني ووزارة الصحة لتوفير المخزون من الدم للمحتاجين والحرص الدائم على النهوض بواقع العمل التطوعي وزيادة نسب المشاركة فيه، للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية وخدمة المجتمع.

وأضاف العسكري سعدنا كثيراً بما أبداه موظفونا المشاركون في الحملة من عطاء ورغبة حقيقية في المشاركة بدور فاعل في هذه المبادرة المهمة، ومما لا شك فيه أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الحملة سيكون مصدراً لإلهامنا لتنظيم المزيد من المبادرات المجتمعية الهادفة لرفع مستوى الوعي بالحالات الصحية الحرجة التي تحتاج نقل الدم.



وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود البنك ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، سعياً إلى نشر ثقافة العمل الخيري، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.



ووجهت إدارة مديرية بنك الدم رسالة شكر وتقدير لإدارة وموظفي البنك العقاري المصري العربي على إنجاح هذه الحملة، واستجابتهم بالتبرع بالدم مع التأكيد على استمرارية التواصل مع البنك لعقد المزيد من حملات التبرع بالدم.