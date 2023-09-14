

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم 88 عضواً من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.



وتجدر الإشارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يتبع لمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا شهر شباط من العام الجاري.

