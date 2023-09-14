طرح عطاء لإنشاء مركز صحي أرينبه الغربية الأولي



واستكملت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين إنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزا صحيا ورفعت كفاءة 150 مركزا آخر توزعت على مختلف مناطق المملكة، من أصل 670 مركزا صحيا قائما في المملكة؛ منها 120 مركزا شاملا.



ودعت الدائرة المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الثالثة والرابعة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول، وعلى الراغبين بالاشتراك في هذه المناقصة سحب الدعوة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) اعتبارا من الأحد المقبل.



وأوضحت أن رقم دعوة العطاء حسب نظام الشراء الإلكتروني الأردني هو: (JONEPS) (00-2023001287)، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول عرض المناقص في حال كانت صلاحية شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية في تاريخ إيداع العروض منتهية ومهما تم تمديد تاريخ إيداع العروض.



ولفتت إلى أن ثمن نسخة وثائق الشراء الواحدة 300 دينار أردني غير مستردة، ويتم دفع ثمن نسخة وثيقة الشراء من خلال تطبيق eFAWTEEأو من خلال تطبيقات البنوك للدفع الإلكتروني، مبينة أن آخر موعد لدفع ثمن وثائق الشراء هو الساعة الثالثة مساء ليوم الأحد الموافق الـ 24 أيلول 2023.



وبينت أنه تم تحديد موعد الزيارة الميدانية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة يوم الاثنين الموافق 25 أيلول عند الساعة الـ 10 صباحا، حيث يكون التجمع في مكتب مدير مديرية دراسة الأبنية/ وزارة الأشغال العامة والإسكان.



وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الإيضاح بشأن وثائق الشراء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023 أيلول، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات تصل بعد هذا التاريخ على أن تقدم طلبات الإيضاح من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) فقط.

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