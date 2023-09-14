الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ

الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ
التاريخ
9/14/2023 6:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال مرصد الفلك الدولي، إن غرة شهر ربيع الأول، ستكون يوم بعد غدٍ السبت، وفقاً للرصد الفلكي.
وبيّن المركز، أن رؤية هلال شهر ربيع الأول يوم غدٍ من الوطن العربي صعبة جداً، وهي قد تكون ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء بسيطة من غرب العالم العربي.
وأضاف، أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر تكون يوم السبت 16 أيلول المقبل.
ويأتي شهر ربيع الأول وفيه ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يصادف 12 ربيع الأول / 26 أيلول الجاري.
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