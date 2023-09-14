الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ



وبيّن المركز، أن رؤية هلال شهر ربيع الأول يوم غدٍ من الوطن العربي صعبة جداً، وهي قد تكون ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء بسيطة من غرب العالم العربي.

وأضاف، أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر تكون يوم السبت 16 أيلول المقبل.



ويأتي شهر ربيع الأول وفيه ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يصادف 12 ربيع الأول / 26 أيلول الجاري.





