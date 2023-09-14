مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
9/14/2023 6:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشد المواطن معتز الجراح ، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من زمرة -A باسم شقيقته المريضة "ملاك محمد الجراح" اثر تعرضها لوعكة صحية .
والتي ترقد على سرير الشفاء في المدينة الطبية ، حيث أن التبرع في بنك الدم التابع للمدينة الطبية من الساعة 6 صباحاً الى 8 مساءً .
للتواصل مع ذوي المريضة : 0798000048
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