وأضاف حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة، أن المباني المنزلية ومباني القطاع العام تستهلك ما نسبته 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات في الأردن وهي النسبة الأعلى بينها.

وأشار إلى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي تواجه العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها، ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة.