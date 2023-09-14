الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن
التاريخ
9/14/2023 6:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة، اليوم الخميس، على أهمية برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية، لا سيما المباني المنزلية ومباني القطاع العام.
وأضاف حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة، أن المباني المنزلية ومباني القطاع العام تستهلك ما نسبته 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات في الأردن وهي النسبة الأعلى بينها.
وأشار إلى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي تواجه العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها، ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة.
MENAFN14092023000208011052ID1107067623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.