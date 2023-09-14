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الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن

9/14/2023 6:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة، اليوم الخميس، على أهمية برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية، لا سيما المباني المنزلية ومباني القطاع العام.

وأضاف حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة، أن المباني المنزلية ومباني القطاع العام تستهلك ما نسبته 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات في الأردن وهي النسبة الأعلى بينها.
وأشار إلى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي تواجه العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها، ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة.

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