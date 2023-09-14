ولفت إلى أنه عمل حكما دوليا قرابة 17 عاماً، إلى أن اعتزل التحكيم، بسبب خطأ فادح ارتكبه خلال مباراة بين فريقي الأهلي والنصر، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض آنذاك، حيث لم يتم احتساب خطأً للاعب الأهلي عبد الرحمن أبو سيفين بعد تدخل عنيف من حارس النصر مضحي الدوسري تسبب في كسر مضاعف للاعب الأهلي واعتزاله كرة القدم، وعليها قرر الحكم الدولي السابق اعتزال التحكيم في نفس الليلة.

وأشار إلى أنه أخطأ خطأ كبيرا، لأنه لم ينصف اللاعب المتضرر حينها، لذلك قرر الاعتزال فورا. ونوه بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يدعمه في قراره وتخلى عنه.

ورغم أنه أكد أنه لا يمتلك ريالا واحدا في جيبه، مشيرا إلى هاتفه المحمول من النوع القديم جدا، إلا أنه أعرب عن رضاه وسعادته في خدمة غسل الموتى دون أجر.

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