تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي

تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي
التاريخ
9/14/2023 6:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.
وتتوقع الأسواق بنسبة 65% تقريبا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.
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