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تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي

9/14/2023 6:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.
وتتوقع الأسواق بنسبة 65% تقريبا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.

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