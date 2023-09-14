صندوق التحوط الأمريكي «وول آي» يفتتح مقراً في دبي

يخطط صندوق التحوّط الأمريكي «وول آي» لافتتاح مكتب جديد في دبي، كجزء من عملية توسّعه في منطقة الخليج.

وفي سبيل تحقيق ذلك، بحسب بلومبرغ، فإنّ الصندوق قد أجرى سلسلة من التعيينات، لتعزيز خططه في مجال تداول الطاقة.

وأعلن الصندوق عن تعيين فرنك كيندي، وإما فوركر لإدارة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا، واللذين سبق لهما العمل في بلو كرست.

ويعتبر صندوق التحوّط الأمريكي Walleye Capital، صندوقاً متعدد الاستراتيجيات، يقع مقره الرئيس في ولاية مينيسوتا.

وتدير الشركة رأسمال المستثمر في الغالب من خلال صندوقي تحوط أساسيين متعددي الاستراتيجيات.

ويهدف الصندوق لتوليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر، من خلال محفظة متنوعة، تضم عشرات الاستراتيجيات غير المترابطة إلى حد كبير.

ويشارك الصندوق في أربع مجموعات استراتيجية أساسية، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم الطويلة / القصيرة، والتكتيكية، والكمية، والتقلبات.

وتمكّن الخبرة القوية للصندوق من الحفاظ على التعرض لاستراتيجيات شديدة الاختلاف، يتم تداولها في جميع أنحاء العالم، وفي فئات أصول متعددة.

ويتمتع الصندوق بالقدرة على توظيف رأس المال، من خلال مديري محافظه الداخليين والحسابات المُدارة الخارجية.

وتوسع «وول آي» بسرعة خلال العام الماضي، حيث افتتح أول مكتب دولي له في لندن، ولديه الآن أكثر من 200 موظف في سبعة مكاتب رئيسة، وفقاً لموقعه على الإنترنت.