الممنوعون من الغناء في مصر.. فيفي محمد تنضم للقائمة

الممنوعون من الغناء في مصر.. فيفي محمد تنضم للقائمة
التاريخ
9/14/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الخميس، إيقاف المطربة الشعبية فيفي محمد عن الغناء وشطبها من القوائم، بعد انتشار فيديو مخل لها.
وقالت النقابة المصرية، في بيان إن النقيب العام قرر سحب التصريح السنوي بالغناء من المطربة فاطمة محمد بجلسة التحقيق، بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار.
وأضافت: "جاء ذلك بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة فاطمة محمد جابر، وشهرتها فيفي محمد، الحاصلة على تصريح سنوي، شعبة غناء، وتوصية الشؤون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وبعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة".
فيما كتب الفنان مصطفى كامل، رئيس نقابة المهن الموسيقية في مصر، منشورا عبر "فيسبوك" تضمن: "تم اليوم سحب (التصريح السنوي) من صاحبة الفيديو المخل بشروط وضوابط المهنة".
وفيفي محمد مطربة شعبية من مواليد العاصمة القاهرة، ذات شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة رقصها وغنائها.
واشتهرت المطربة الشابة بإقامة العديد من الأفراح الشعبية والرقص فيها على أنغام عازف الأورج محمد عبدالسلام، ومن أشهر أغنياتها: "ساعة المصلحة" و"أنا المجنونة".
MENAFN14092023000151011027ID1107067439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.