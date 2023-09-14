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الممنوعون من الغناء في مصر.. فيفي محمد تنضم للقائمة

9/14/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الخميس، إيقاف المطربة الشعبية فيفي محمد عن الغناء وشطبها من القوائم، بعد انتشار فيديو مخل لها.

وقالت النقابة المصرية، في بيان إن النقيب العام قرر سحب التصريح السنوي بالغناء من المطربة فاطمة محمد بجلسة التحقيق، بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار.

وأضافت: "جاء ذلك بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة فاطمة محمد جابر، وشهرتها فيفي محمد، الحاصلة على تصريح سنوي، شعبة غناء، وتوصية الشؤون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وبعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة".

فيما كتب الفنان مصطفى كامل، رئيس نقابة المهن الموسيقية في مصر، منشورا عبر "فيسبوك" تضمن: "تم اليوم سحب (التصريح السنوي) من صاحبة الفيديو المخل بشروط وضوابط المهنة".

وفيفي محمد مطربة شعبية من مواليد العاصمة القاهرة، ذات شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة رقصها وغنائها.

واشتهرت المطربة الشابة بإقامة العديد من الأفراح الشعبية والرقص فيها على أنغام عازف الأورج محمد عبدالسلام، ومن أشهر أغنياتها: "ساعة المصلحة" و"أنا المجنونة".

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