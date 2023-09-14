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سيف بن زايد يعلن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة بأكثر من 3 مليارات درهم

9/14/2023 5:26:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة
مفي 5 حاويات، مؤضحة أن قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم.

وأكد سموه في حسابه الرسمي على منصة " إكس " ، أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور.، مؤكدا أنه ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.

وتقدم سموه بالشكر للفريق عبدالله خليفة المري وفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

وشدد سموه على أن الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.

وقال سموه:" عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة".

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