إطلاق مشروع كونسبت 7 في قرية جميرا الدائرية

أعلنت «ديفمارك»، الشركة المتخصصة في الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات، عن شراكتها مع شركة كوندور للتطوير العقاري لإطلاق مشروع كونسبت 7، وهو عبارة عن واحة سكنية راقية مفروشة بالكامل في قرية جميرا الدائرية.

ويحتلّ «كونسبت 7» موقعاً استراتيجياً في أحد الأحياء الأكثر تميّزاً في دبي، ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، بدءاً من الاستوديوهات، وصولاً إلى الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 409 و1270 قدماً مربّعة، ومزوّدة بشرفات خاصة.

وقال شون ماكولي الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك: «مع اعتماد المصمّمين والمطوّرين بشكل متزايد على المعلومات القيّمة التي يوفّرها تحليل اتجاهات المشترين، يبرز كونسبت 7 بصفته مشروعاً مُبتكراً قادراً على الارتقاء بتجربة المقيم إلى أعلى المستويات».

وتابع: «تُظهر أبحاثنا أنّ قرية جميرا الدائرية أثبتت نفسها كواحدة من المناطق الأفضل أداءً في دبي، إذ تشكّل 11 % من مجموعة المشاريع التي تمّ إطلاقها مؤخراً. ويُعتبر مشروع كونسبت 7، إضافةً متميزةً إلى قرية جميرا الدائرية».

وقال فيدهيادهاران سيفابراساد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور للتطوير العقاري: «يؤكّد مشروع كونسبت 7، التزامنا الثابت بتقديم أعلى مستويات الجودة والفخامة، الأمر الذي يتجلّى في كافة التفاصيل. كما نتطلّع قُدماً لاستقبال المقيمين في هذا المشروع المجهّز بأحدث المرافق الراقية، والذي من المتوقّع أن يحقّق نجاحاً مدوياً على مستوى المبيعات».

ومن المزمع إنجاز المشروع في عام 2024، إلا أنّ «ديفمارك» بدأت بالفعل في استقبال الحجوزات، مع خطط سداد بعد التسليم أو قبله.