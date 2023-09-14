رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يرتفع 7 %

رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يرتفع 7 %
التاريخ
9/14/2023 5:26:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 7% على مدار 7 اشهر لتصل قيمته إلى 17.226 مليار درهم نهاية شهر يوليو المنقضي من 2023 مقارنة بحوالي 16.05 مليار نهاية العام الماضي.
وأفادت بيانات صادرة عن المصرف أن الرصيد ارتفع بنسبة 3% خلال يوليو مقارنة بالرصيد المسجل يونيو بحوالي 16.768 مليار درهم.
وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية بأن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً بحوالي 34.4% منذ نهاية عام الجائحة 2020، والذي سجل رصيد الذهب فيه 12.862 مليار درهم.
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