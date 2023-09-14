رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يرتفع 7 %

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 7% على مدار 7 اشهر لتصل قيمته إلى 17.226 مليار درهم نهاية شهر يوليو المنقضي من 2023 مقارنة بحوالي 16.05 مليار نهاية العام الماضي.

وأفادت بيانات صادرة عن المصرف أن الرصيد ارتفع بنسبة 3% خلال يوليو مقارنة بالرصيد المسجل يونيو بحوالي 16.768 مليار درهم.

وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية بأن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً بحوالي 34.4% منذ نهاية عام الجائحة 2020، والذي سجل رصيد الذهب فيه 12.862 مليار درهم.