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رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يرتفع 7 %

9/14/2023 5:26:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 7% على مدار 7 اشهر لتصل قيمته إلى 17.226 مليار درهم نهاية شهر يوليو المنقضي من 2023 مقارنة بحوالي 16.05 مليار نهاية العام الماضي.
وأفادت بيانات صادرة عن المصرف أن الرصيد ارتفع بنسبة 3% خلال يوليو مقارنة بالرصيد المسجل يونيو بحوالي 16.768 مليار درهم.
وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية بأن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً بحوالي 34.4% منذ نهاية عام الجائحة 2020، والذي سجل رصيد الذهب فيه 12.862 مليار درهم.

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