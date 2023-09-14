أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن استثماره في "إرغوفان"، المشروع المتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والمناخ والذي يهدف إلى تزويد المؤسسات المالية والشركات بحلول البنية التحتية الرقمية لتمكينها من إدارة آثار ومخاطر تغير المناخ.

وتم هذا الاستثمار عبر "دينيز فنتشرز"، وهو صندوق استثماري أطلقه "دينيزبنك ايه. إس."، تركيا؛ تحت مظلة صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وتم إنشاء الصندوق على مستوى المجموعة لتمكين الاستثمار في الشركات والشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المستدامة ذات الصلة الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك تركيا.

وتأسست شركة "إرغوفان" في عام 2022 لدفع عجلة التقدم بمجال مكافحة تغير المناخ. وبالإضافة إلى "إرغوفان ماركت بليس"، المتجر الإلكتروني الأول والوحيد للسلع البيئية في تركيا؛ تقدم الشركة أيضاً حلولاً مرنة لإدارة البصمة الكربونية ضمن "منصة إرغوفان للعمل المناخي"، والتي تتكامل عبر حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات.

وفي هذا السياق قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تنامي أهمية الاستدامة في استراتيجيتنا؛ يسعدنا أن نعلن اليوم عن استثمارنا في 'إرغوفان'، مشروع التكنولوجيا المالية الصديقة للبيئة، وأول منصة رقمية لتداول الائتمان الكربوني في تركيا. وباعتبارنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتطلع إلى إرساء معيار عالمي للحلول البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة على التكنولوجيا، ولا شك أن مثل هذه الاستثمارات من خلال صندوق الابتكار التابع لنا تقربنا خطوة أخرى من تحقيق تطلعاتنا".

ومن جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل استثمارنا في 'إرغوفان' منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة التي نخوضها، إذ يؤكد التزامنا بدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجيتنا وقراراتنا الاستثمارية. كما أنه يتماشى مع مساعينا للاستفادة من أحدث الابتكارات في معالجة تحديات الطاقة العالمية. وتتيح شراكتنا مع 'إرغوفان' إمكانية الوصول إلى أدوات قوية من شأنها أن تساعد في تقييم الأثر البيئي، وتعزيز استراتيجيات الاستدامة لدينا، فضلاً عن إدارة البصمة الكربونية لنا ولعملائنا".

يذكر أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تعتبر شريك

المسار

لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه إمارة دبي

في نوفمبر من هذا العام، كما أنها مساهم قوي في دعم أجندة الاستدامة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت المجموعة قد انضمت إلى دفعة المؤسسات الأخيرة التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، دعماً لمستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الدولة.