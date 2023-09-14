الصين تحذر أوروبا بسبب «السيارات الكهربائية»

حذرت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي "سلبا" على خلفية تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية أشار إلى مخاوف من أن يكون قطاع السيارات الكهربائية الصيني قد استفاد من دعم حكومي.

وسيحدد التحقيق الذي بدأ أمس الأربعاء إن كان الغرض من فرض رسوم جمركية عقابية هو حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من وارادات السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة أم لا.

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن بكين تعرب عن "قلقها البالغ واستيائها الشديد" من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتحقيق في الدعم الذي تقدمه البلاد للسيارات الكهربائية.

وقال البيان إن هذه الخطوة ستعوق صناعة السيارات في العالم بشكل خطير وسيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان أن الصين تحافظ دائما على التعاون وترحب بزيادة شركات السيارات الأوروبية الاستثمارات في البلاد، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

وقال البيان إن الصين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار من أجل خلق بيئة سوق عادلة وغير تمييزية وقابلة للتنبؤ لصناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف البيان أن الصين سوف تولي اهتماما وثيقا بإجراءات المتابعة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، وتحمي بقوة حقوق ومصالح الشركات الصينية.

انفتاح على السباق

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا

فون دير لاين أمس الأربعاء فتح تحقيق بشأن مواجهة دعم السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقالت فون دير لاين أمام نواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إن الأسواق العالمية ممتلئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.

وأضافت أنه يتم الإبقاء بصورة مصطنعة على أسعارها من خلال " الدعم الحكومي الكبير" مما يؤدي لتشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.



وقالت "أوروبا منفتحة على المنافسة، وليس على سباق إلى القاع".

ومن شأن التحقيق لمواجهة الدعم أن يؤدي لفرض رسوم عقابية على الواردات للاتحاد الأوروبي.



