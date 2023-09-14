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البنك المركزي في أوزبكستان يبقي على معدل الفائدة عند 14%

9/14/2023 5:26:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبقى البنك المركزي في أوزبكستان على معدل الفائدة عند 14% دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في بعض مجموعات السلع، على الرغم من الانخفاض الهامشي في العمليات التضخمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموقع الإلكتروني للبنك أشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم خلال أغسطس الماضي، فإن البنك يتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 5ر8% و5ر9% بحلول نهاية العام في ظل الأحوال الاقتصادية المحلية والخارجية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في أوزبكستان مجددا في 26 أكتوبر المقبل.

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