البنك المركزي في أوزبكستان يبقي على معدل الفائدة عند 14%

البنك المركزي في أوزبكستان يبقي على معدل الفائدة عند 14%
التاريخ
9/14/2023 5:26:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أبقى البنك المركزي في أوزبكستان على معدل الفائدة عند 14% دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في بعض مجموعات السلع، على الرغم من الانخفاض الهامشي في العمليات التضخمية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموقع الإلكتروني للبنك أشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم خلال أغسطس الماضي، فإن البنك يتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 5ر8% و5ر9% بحلول نهاية العام في ظل الأحوال الاقتصادية المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في أوزبكستان مجددا في 26 أكتوبر المقبل.
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