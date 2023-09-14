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خطط لطرح «المدينة المستدامة» في دبي للاكتتاب العام خلال 2024

9/14/2023 5:26:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدرس شركة إس إي إي هولدينغ «SEE Holding»، التي طورت أول مجتمع سكني في الشرق الأوسط يحقق صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، طرحاً عاماً أولياً للمدينة المستدامة في الإمارات والتي يقع مقرها في دبي، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لشبكة بلومبرغ.

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها: إن الشركة، المتخصصة في التنمية المستدامة واستثمارات مكافحة التغير المناخي والهندسة المستدامة، تجري محادثات لاختيار بنوك دولية ومحلية كمستشارين للطرح المحتمل في وقت مبكر من العام المقبل.

وأضافت المصادر أن التفاصيل مثل مكان وحجم وتوقيت الطرح لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير.

وتحت العلامة التجارية «المدينة المستدامة»، ومن خلال شركة «دايموند ديفيلوبرز» (Diamond Developers) التابعة لها، تقوم «إس إي إي هولدينغ» ببناء مجتمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دبي، يقوم أول مجتمع مستدام بتوليد الطاقة الخاصة به من خلال حوالي 500 فيلا مزودة بألواح شمسية. كما أن لديها 11 صوبة ومزرعة حضرية تمتد على طول المشروع.

وتعمل الشركة على مشاريع مماثلة في أبوظبي والشارقة وعمان، بحسب موقعها الإلكتروني.

وقالت المصادر: إن الشركة في مراحل متقدمة من استكشاف مشروع في الولايات المتحدة. ورفض مسؤول بشركة «إس إي إي هولدينغ» التعليق.

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