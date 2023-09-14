«أوكتوبوس ديجيتال» تؤسس شركة جديدة في دبي

«أوكتوبوس ديجيتال» تؤسس شركة جديدة في دبي
التاريخ
9/14/2023 5:26:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة «أوكتوبوس ديجيتال» OctoDigital Limited، تأسيس شركة فرعية جديدة مملوكة بالكامل لها في دولة الإمارات باسم «OctopusDigital FZ-LLC».
وبحسب بيان الشركة فإن الشركة تم تأسيسها كشركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تابعة لسلطة دبي للتطوير برخصة تجارية مع وحدة أعمال في مدينة دبي للإنترنت.
وبحسب البيان فإن بيئة الأعمال المزدهرة والموقع الاستراتيجي في دولة الإمارات يجعل منها مركزاً مثالياً لشركة «أوكتوبوس» لتعزيز حضورها العالمي وتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائها.
ويتماشى قرار إنشاء الشركة في دولة الإمارات مع القيم الأساسية لشركة OctoDigital المتمثلة في الابتكار والتركيز على العملاء وخطة النمو والتوسع العالمي.
ومن خلال توسيع تواجدها في السوق الإماراتي، تهدف أوكتوبوس لخدمة احتياجات عملائها في المنطقة بشكل أفضل وتعزيز مكانتها كلاعب رائد في حلول الصناعة 4.0.
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