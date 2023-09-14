«أوكتوبوس ديجيتال» تؤسس شركة جديدة في دبي

أعلنت شركة «أوكتوبوس ديجيتال» OctoDigital Limited، تأسيس شركة فرعية جديدة مملوكة بالكامل لها في دولة الإمارات باسم «OctopusDigital FZ-LLC».

وبحسب بيان الشركة فإن الشركة تم تأسيسها كشركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تابعة لسلطة دبي للتطوير برخصة تجارية مع وحدة أعمال في مدينة دبي للإنترنت.

وبحسب البيان فإن بيئة الأعمال المزدهرة والموقع الاستراتيجي في دولة الإمارات يجعل منها مركزاً مثالياً لشركة «أوكتوبوس» لتعزيز حضورها العالمي وتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائها.

ويتماشى قرار إنشاء الشركة في دولة الإمارات مع القيم الأساسية لشركة OctoDigital المتمثلة في الابتكار والتركيز على العملاء وخطة النمو والتوسع العالمي.

ومن خلال توسيع تواجدها في السوق الإماراتي، تهدف أوكتوبوس لخدمة احتياجات عملائها في المنطقة بشكل أفضل وتعزيز مكانتها كلاعب رائد في حلول الصناعة 4.0.