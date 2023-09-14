علماء يكتشفون سبب الإصابة بسرطان الثدي

علماء يكتشفون سبب الإصابة بسرطان الثدي
التاريخ
9/14/2023 5:22:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تمكن علماء من معرفة السبب وراء احتمال إصابة النساء الحوامل الأكبر سنا بسرطان الثدي.
وكشفت دراسة نشرتها الثلاثاء "إمبريال كوليدج لندن" التحولات الخلوية التي تفعّل الرضاعة الطبيعية، والتي قد تؤدي إلى ظهور أورام سرطانية لدى النساء الحوامل الأكبر سنا.
من جهته، بين كبير الباحثين جوستين ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية بجامعة Anglia Ruskin، أن الحمل قد يغير في التركيب الجيني لأنسجة الثدي، مثل التجاعيد التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر، "وهو ما يحدث
تغييرات في الحمض النووي لخلايا الثدي"، موضحا أن الحمل يؤدي إلى هذه التغييرات.
وبحسب الباحثين فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 35 إلى 55 عاما، لديهن أعداد أكبر من الخلايا المتحولة.
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