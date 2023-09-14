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علماء يكتشفون سبب الإصابة بسرطان الثدي

9/14/2023 5:22:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تمكن علماء من معرفة السبب وراء احتمال إصابة النساء الحوامل الأكبر سنا بسرطان الثدي.

وكشفت دراسة نشرتها الثلاثاء "إمبريال كوليدج لندن" التحولات الخلوية التي تفعّل الرضاعة الطبيعية، والتي قد تؤدي إلى ظهور أورام سرطانية لدى النساء الحوامل الأكبر سنا.

من جهته، بين كبير الباحثين جوستين ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية بجامعة Anglia Ruskin، أن الحمل قد يغير في التركيب الجيني لأنسجة الثدي، مثل التجاعيد التي تظهر على البشرة مع التقدم في العمر، "وهو ما يحدث
تغييرات في الحمض النووي لخلايا الثدي"، موضحا أن الحمل يؤدي إلى هذه التغييرات.

وبحسب الباحثين فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 35 إلى 55 عاما، لديهن أعداد أكبر من الخلايا المتحولة.

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