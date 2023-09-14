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غوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي بعد عملية جراحية

9/14/2023 5:21:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- عاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى ممارسة مهام عمله بالنادي بعد التعافي من عملية جراحية في الظهر.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية“بي إيه ميديا” أن غوارديولا بدأ بالفعل العمل من جديد مع الفريق بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع.

وكان المدرب المساعد خوان مانويل ليلو، قد تولى قيادة الفريق الأول خلال غياب غوارديولا الذي سافر إلى إسبانيا في آب/ أغسطس الماضي للخضوع لفحوص طبية.

وفي غياب غوارديولا، واصل مانشستر سيتي، بطل الثلاثية في الموسم الماضي، انطلاقته القوية في الموسم الجديد، وتغلب على شيفيلد يونايتد وفولهام ليواصل حصد العلامة الكاملة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبدأ لاعبو مانشستر سيتي في التجمع مجددا أمس الأربعاء بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويستأنف الفريق مشواره في الدوري الإنكليزي بمواجهة ويستهام بعد غد السبت ثم يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بلقاء ريد ستار الصربي يوم الثلاثاء المقبل.

(د ب أ)

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