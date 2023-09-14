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ويسترن يونيون تعفي المتبرعين لمتضرري زلزال المغرب من الرسوم

9/14/2023 5:21:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ أعلنت شركة "ويسترن يونيون"، اليوم الخميس، عن دعمها لمتضرري زلزال المغرب من الأفراد، بتوفير خدمة دون رسوم على جميع التحويلات المالية من جميع أنحاء العالم، المرسلة لمساندة المتضررين.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، أكد مصدر إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى المملكة المغربية عبر خدمات "ويسترن يونيون" ضمن شبكتها العالمية.

وقال محمد التهامي الوزاني، رئيس منطقة أفريقيا في“ويسترن يونيون”: "نأمل أن تساعد مساهمتنا في إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة من قبل عملائنا إلى أهلهم وأحبائهم في المملكة المغربية في دعم هذه الجهود، وذلك بالموازاة مع جهود الإنقاذ الجارية وعمليات إعادة البناء”، مؤكدا التضامن التام مع الشعب المغربي.

وأعلنت الداخلية المغربية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2994 قتيلاً و5674 مصابا.

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