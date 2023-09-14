بعد الفيضان.. موجة وبائية تهدد درنة وسط دعوات للإخلاء

وأضاف السائح في تصريح أدلى به لقناة "المسار" المحلية، أن هناك مخاطر أخرى تتمثل بالمباني الآيلة للسقوط، وتدمر الشبكة الكهربائية، ووجود مخاطر بسبب الأسلاك المتقطعة.

وأوضح أن مخاطر الفيضانات كثيرة جدا، ومنها انتشار البعوض الناقل للأمراض بشكل كبير، ما يجعل درنة أمام موجة وبائية خطيرة، فالوضع البيئي حرج جدا، والتوصية الوحيدة التي من الممكن الآن أن نشدد عليها، هي المصدر الآمن للغذاء والشراب، فلا ينصح باستخدام خزانات مياه الشرب في الأماكن المنكوبة.

وقال السائح إن تحلل جثث الضحايا وكذلك الحيوانات النافقة تحت الأنقاض، يجعلنا أمام خطر موجة وبائية، قد لا تحمد عقباها، لذلك فالإخلاء إجراء واجب خاصة للأطفال والنساء.

وأضاف أنه عادة بعد الفيضانات هناك أمراض معينة تنتشر، ومنها الالتهاب الكبدي نوع "أ" وحمى تيفوئيد والكوليرا والملاريا، وهذا يتطلب توفير مطاعيم، مشيرا إلى توفير 20 ألف جرعة من اللقاحات التي تستهدف الأطفال في مراكز التطعيم بدرنة.

وأشار إلى أن فرق الرصد والمراقبة لم ترصد لغاية الآن أي إصابات بهذه الأمراض، ولكن هذا لا يعني أننا في أمان.

وكانت مدينة درنة الساحلية في شمال شرق البلاد، أكثر المدن الليبية تضررا من العاصفة دانيال، حيث تسببت الفيضانات الناجمة من الأمطار الغزيرة وانهيار سدين كبيرين في المدينة في مقتل وفقدان الآلاف وجرف 25% من المدينة نحو البحر.

ورجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ارتفاع عدد القتلى في المدينة المنكوبة إلى 20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".