سلطات الاحتلال تستدعي محافظ القدس للتحقيق
التاريخ
9/14/2023 5:21:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، للتحقيق في ما يسمى "غرف 4".
وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 4/8/2022 قرارا بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.
يتبع...
MENAFN14092023000205011050ID1107066985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.