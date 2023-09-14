الأسرى: الأسير قاسم مسلم يعاني أوضاعا صحية صعبة

وأوضحت محامية الهيئة شيرين عراقي، بعد زيراتها الأسير مسلم في سجن شطة، أنه يعاني من مرض السكري منذ عام 2014، لكن وضعه ساء مؤخرا ووصل معدل السكري في الدم إلى 450، ما أدى إلى حقنه بثلاث حقن إنسولين يوميا.

وأشارت إلى أن الأسير مصاب بمرض الضغط منذ عام 2008، وأصبح مؤخرا يشتكي من شد عصب وتشنجات وأوجاع شديدة في رجليه ويديه، ولا يستطيع تحريك أطرافه، وعندما راجع عيادة السجن أخبروه أن هذا قد يكون نتيجة الضغط والسكري، لكن الأسير بحاجة إلى عرضه على طبيب مختص بأسرع وقت ممكن، إذ إن وضعه الصحي آخذ بالتدهور.



الأسير مسلم معتقل منذ تاريخ 15/11/2000، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، تبقّى له منها 7 سنوات.