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الاحتلال يدعي إحباط عملية لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى غزة

9/14/2023 5:21:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-
ادعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أحبط عملية تهريب ضخمة لـ 16 طناً من المواد المخصصة للصواريخ في ميناء أسدود كانت في طريقها إلى قطاع غزة قادمة من تركيا.

وفي التفاصيل التي سمح أن يتم نشرها اليوم الخميس، فإنه في يوليو، قامت جمارك أشدود والمركز الوطني لتفتيش البضائع في الجمارك باحتجاز حاويتين بوزن 54 طنا كان من المفترض أن تحتويا على أكياس جصية وصلت من تركيا إلى قطاع غزة.

وخلال التفتيش، شك مفتشو الجمارك في أشدود في أن بعض المواد التي تم العثور عليها في الحاويات لم تكن جبسا.

وتم نقل المادة إلى أحد المختبرات لفحصها، حيث تم التحقق من الاشتباه في أن المادة المشتبه بها التي تم العثور عليها هي مادة كلوريد الأمونيوم وزنها 16 طنا، كانت مخبأة بين أكياس الجص.

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