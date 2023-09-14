الاحتلال يدعي إحباط عملية لتهريب 16 طنا من مادة صاروخية إلى غزة
التاريخ
9/14/2023 5:21:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-
ادعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أحبط عملية تهريب ضخمة لـ 16 طناً من المواد المخصصة للصواريخ في ميناء أسدود كانت في طريقها إلى قطاع غزة قادمة من تركيا.
وفي التفاصيل التي سمح أن يتم نشرها اليوم الخميس، فإنه في يوليو، قامت جمارك أشدود والمركز الوطني لتفتيش البضائع في الجمارك باحتجاز حاويتين بوزن 54 طنا كان من المفترض أن تحتويا على أكياس جصية وصلت من تركيا إلى قطاع غزة.
وخلال التفتيش، شك مفتشو الجمارك في أشدود في أن بعض المواد التي تم العثور عليها في الحاويات لم تكن جبسا.
وتم نقل المادة إلى أحد المختبرات لفحصها، حيث تم التحقق من الاشتباه في أن المادة المشتبه بها التي تم العثور عليها هي مادة كلوريد الأمونيوم وزنها 16 طنا، كانت مخبأة بين أكياس الجص.
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