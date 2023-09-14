وفي التفاصيل التي سمح أن يتم نشرها اليوم الخميس، فإنه في يوليو، قامت جمارك أشدود والمركز الوطني لتفتيش البضائع في الجمارك باحتجاز حاويتين بوزن 54 طنا كان من المفترض أن تحتويا على أكياس جصية وصلت من تركيا إلى قطاع غزة.

وخلال التفتيش، شك مفتشو الجمارك في أشدود في أن بعض المواد التي تم العثور عليها في الحاويات لم تكن جبسا.

وتم نقل المادة إلى أحد المختبرات لفحصها، حيث تم التحقق من الاشتباه في أن المادة المشتبه بها التي تم العثور عليها هي مادة كلوريد الأمونيوم وزنها 16 طنا، كانت مخبأة بين أكياس الجص.

