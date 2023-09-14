وبيّن "ليفين" في ردّه على المحكمة "أنّ القانون يخوّله الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولا يحق للمحكمة أن تتدخل فيه، وتدخلها يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات في إسرائيل".

وأكد وزير العدل أنه قرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة حاليا، كونه توجد مفاوضات قائمة ومعقدة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وهذه المفاوضات تستهدف التوصل إلى توافق واسع حول خلاف عام، يحظر على المحكمة الحسم فيه، مشددا على أنّ "قراره هذا سليم مئة في المئة".

وكانت عدة جهات معارضة في إسرائيل قد قدمت مطالبات لمحكمة العدل العليا بعقد لجنة اختيار القضاة، التي من المعتاد سابقا أن يدعو إليها وزير العدل الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل العليا عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع في الطعون المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا والحد من صلاحياتها في إلغاء قرارات الحكومة والوزراء.

واستمرت جلسة الاستماع مدة 13 ساعة، استمعت المحكمة خلالها إلى رد الحكومة، والكنيست. ومن المتوقع أن تبت المحكمة بالطعون في مدة أقصاها شهر من الآن.