Thursday, 14 September 2023 01:11 GMT

وزير العدل الإسرائيلي يقرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة‎

9/14/2023 5:21:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قدّم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى محكمة العدل العليا، رداً جوابياً على مطالبته بعقد جلسة للجنة اختيار القضاة.

وبيّن "ليفين" في ردّه على المحكمة "أنّ القانون يخوّله الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولا يحق للمحكمة أن تتدخل فيه، وتدخلها يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات في إسرائيل".

وأكد وزير العدل أنه قرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة حاليا، كونه توجد مفاوضات قائمة ومعقدة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وهذه المفاوضات تستهدف التوصل إلى توافق واسع حول خلاف عام، يحظر على المحكمة الحسم فيه، مشددا على أنّ "قراره هذا سليم مئة في المئة".

وكانت عدة جهات معارضة في إسرائيل قد قدمت مطالبات لمحكمة العدل العليا بعقد لجنة اختيار القضاة، التي من المعتاد سابقا أن يدعو إليها وزير العدل الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل العليا عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع في الطعون المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا والحد من صلاحياتها في إلغاء قرارات الحكومة والوزراء.

واستمرت جلسة الاستماع مدة 13 ساعة، استمعت المحكمة خلالها إلى رد الحكومة، والكنيست. ومن المتوقع أن تبت المحكمة بالطعون في مدة أقصاها شهر من الآن.

MENAFN14092023000205011050ID1107066981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث