بدء تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا شرق غزة أمس

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد كبير بجروح بينها خطيرة مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة

شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:

1. ناصر رامي نوفل.

2. براء وائل الزرد.

3. محمد عمر قدوم.

4. أحمد عز الدين الجعبري.

5. الشهيد علي عياد.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

الاحتلال نشر فيديو اظهر عملية الانفجار فيما قالت مصادر عبرية انها تعتقد ان الانفجار وقع خلال اطلاق الجيش النار على مجموعات من الشبان اقتربت من بوابة ملكة والسياج الحدودي مع إسرائيل.