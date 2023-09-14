بدء تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا شرق غزة أمس

بدء تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا شرق غزة أمس
التاريخ
9/14/2023 5:21:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- تستعد جماهير قطاع غزة، اليوم الخميس، لتشييع جثامين شهداء الأمس الذين ارتقوا إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.
واستشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد كبير بجروح بينها خطيرة مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة
شرق مدينة غزة.
ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:
1. ناصر رامي نوفل.
2. براء وائل الزرد.
3. محمد عمر قدوم.
4. أحمد عز الدين الجعبري.
5. الشهيد علي عياد.
وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
الاحتلال نشر فيديو اظهر عملية الانفجار فيما قالت مصادر عبرية انها تعتقد ان الانفجار وقع خلال اطلاق الجيش النار على مجموعات من الشبان اقتربت من بوابة ملكة والسياج الحدودي مع إسرائيل.
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