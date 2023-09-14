تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

وكانت الإدارة العامة للمعابر، قد ذكرت في وقت سابق أن المعبر، سيعمل يوم السبت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، حتى 12:30 ظهراً، ويستأنف العمل من الساعة 10:30 مساءً.

وأشارت، إلى أن المعبر سيغلق بشكل كامل يوم الأحد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، حتى السابعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء.